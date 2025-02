Yuri Marçal apresenta novo show de comédia em Santo André nesta segunda (3)

O comediante e ator brasileiro Yuri Marçal apresenta nesta segunda-feira (3) seu novo show de comédia stand-up no Hillarius Comedy ABC, em Santo André, a partir das 21h. O espetáculo promete muitas risadas e diversão para o público, com sua abordagem única sobre o cotidiano.





Com classificação indicativa de 18 anos, o show tem duração de 70 minutos e é uma excelente oportunidade para quem busca uma noite de entretenimento irreverente. Yuri Marçal é conhecido por transformar situações cotidianas em piadas hilárias, e agora se prepara para conquistar o público do Grande ABC.





O Hillarius Comedy ABC, localizado na Avenida Dom Pedro II, 1051, no Jardim, Santo André, conta com espaço para mais de 200 pessoas. Os ingressos variam entre R$ 60,00 e R$ 89,90, mais taxa de serviço e pode ser adquirido no Bilheteria Express.



Serviço

Data: Hoje, (3 de fevereiro)



Horário: 21h00



Local: Hillarius Comedy ABC (Av. Dom Pedro II, 1051, Jardim, Santo André - SP)



Classificação: 18 anos



Duração: 70 minutos



Preços: R$ 60,00 a R$ 89,90 + taxa de serviço