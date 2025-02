Venda geral de ingressos é liberada para Derby no Allianz Parque

A venda geral de ingressos para o Derby entre Palmeiras e Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque, foi liberada na manhã desta segunda-feira (3), com valores a partir de R$ 150. A parcial de vendas, divulgada pelo Alviverde, já supera os 14.500 torcedores.

O estádio terá capacidade reduzida no clássico, por conta de um evento que acontecerá no local no próximo fim de semana e, por determinação do Ministério Público Estadual a partida será disputada somente com a presença da torcida mandante.

Torcedores interessados em comparecer no Derby podem realizar a compra da entrada através deste link, e nas bilheterias do Allianz Parque.

A bola rola às 20h para a partida válida pela sétima rodada do Paulistão. O Verdão chega para a partida após uma goleada por 4 a 1 contra o Guarani, e atualmente é segundo colocado do Grupo D, com 11 pontos. Já o Timão, também é vice-líder, da Chave A, com 15 pontos, e bateu o Noroeste por 2 a 1 em seu último compromisso.

O último encontro entre os rivais aconteceu na 32ª rodada do Brasileirão de 2024, e o Corinthians levou a melhor na oportunidade, com uma vitória por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte – R$ 150,00

Gol Sul – R$ 200,00

Central Leste – R$ 230,00

Central Oeste – R$ 250,00

Superior Sul – R$ 160,00

Superior Leste e Oeste – R$ 180,00

Há meia-entrada para todos os setores.