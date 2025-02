Polícia abre investigação após encontrar corpo em represa de São Bernardo

A Polícia Civil está investigando um caso de encontro de cadáver ocorrido no sábado (1) no bairro Taquacetuba, em São Bernardo. De acordo com as autoridades, policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo de uma vítima ainda não identificada. Diante da situação, a perícia foi chamada para analisar a cena e exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de São Bernardo e segue sob investigação. As autoridades aguardam os resultados da perícia e dos exames necroscópicos para obter mais detalhes sobre as circunstâncias do óbito. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre eventuais suspeitos envolvidos no caso.