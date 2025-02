Preta Gil recebe apoio da irmã Bela Gil durante recuperação em hospital

Preta Gil recebe apoio da irmã, Bela Gil, durante recuperação no hospital. Após cirurgia para retirada de tumores, cantora agradece pelo apoio de familiares e amigos

A artista registrou um vídeo em suas redes sociais no qual mostra sua recuperação após um procedimento para a retirada de tumores e a colocação de uma bolsa e colostomia. A cantora mostra que pediu uma comida no restaurante Camélia Òdòdó, de Bela Gil, que foi entregue pela própria irmã. Em seguida, elas aparecem caminhando pelo hospital. "No ande-se comigo de hoje...", diz Preta, mostrando a sua "comitiva".

Em outra postagem, feita no domingo, 2, Preta fala sobre a nova etapa de sua vida: "Janeiro foi o mês do meu renascimento, um mês muito difícil, desafiador e bonito".

Ela agradece aos familiares que estiveram ao seu lado, como o pai, Gilberto Gil, e a madrasta, Flora Gil. "É muito emocionante vivenciar esse amor tão pulsante, obrigada meus amores", diz.

"Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital, mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo para receber alta em breve", completa Preta Gil.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

A última cirurgia de Preta Gil durou em torno de 20 horas, e também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.