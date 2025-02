No 'BBB 25', Diogo Almeida tenta conversar com Aline, mas sister recusa

A formação do terceiro Paredão do BBB 25 não apenas mexeu com o jogo, mas também impactou relacionamentos dentro da casa. Na madrugada desta segunda-feira, 3, Diogo Almeida tentou conversar com Aline na cozinha, mas a policial militar evitou o papo, sinalizando um possível abalo na relação entre os dois.

Aline escapou da berlinda ao lado de seu parceiro de jogo, Vinícius, na Prova Bate-Volta deste domingo, 2, após um contragolpe do próprio Diogo e de Vilma, que tomaram a decisão em conjunto com as irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna - as duplas mais votadas da semana.

Mais tarde, enquanto conversava com Mateus, Delma e Guilherme sobre o desfecho da votação, Aline afirmou que sua permanência no jogo foi fruto de sorte. Diogo se aproximou, a abraçou e a parabenizou pela vitória na prova. Em seguida, tentou iniciar uma conversa mais séria: "Depois eu quero conversar com você", disse o ator. A sister, no entanto, respondeu de forma breve e direta: "Depois".

Romance em risco?

Até a noite de domingo, Aline e Diogo mantinham um relacionamento na casa. O casal protagonizou o primeiro beijo do BBB 25 durante o Show de Quarta, gerando grande repercussão entre os brothers e o público. O momento foi até celebrado por Ivete Sangalo, que incentivou os dois durante a festa de sábado, 1º.

No entanto, nem todos demonstraram apoio. Vinícius, dupla de Aline no jogo, desaprovou o romance e chegou a alertá-la sobre as prioridades dentro do reality. "Lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para ferrar o nosso plano", disse ele na semana anterior.