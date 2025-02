Policiais militares salvam bebê de 12 dias engasgada com leite materno

Uma bebê de apenas 12 dias foi salva por policiais militares na noite do último sábado (1º) após se engasgar com leite materno em Santo Antônio do Jardim, no Interior. O resgate aconteceu depois que os pais da criança acionaram a emergência ao perceberem que a recém-nascida não conseguia respirar.

Os policiais chegaram rapidamente ao local e encontraram o pai segurando a filha no colo, visivelmente desesperado. Diante da situação crítica, a equipe iniciou os procedimentos de primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias da criança. Pouco depois, o choro da bebê indicou que ela havia voltado a respirar normalmente.

Para garantir a total recuperação da recém-nascida, os militares acompanharam a família até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Espírito Santo do Pinhal, onde a criança recebeu atendimento médico. A bebê, identificada como Maria Liz, foi avaliada e liberada sem complicações, retornando aos cuidados dos pais.

A Polícia Militar reforça a importância de acionar imediatamente os serviços de emergência em situações semelhantes e de conhecer técnicas básicas de primeiros socorros para bebês.