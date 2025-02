Gilvan alerta para mais chuvas intensas e risco de deslizamentos

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), alertou para a continuidade do alerta de grandes chuvas com risco de deslizamento de terra até quarta-feira (5). Diretamente do COI (Centro de Operações Integradas), o chefe do Paço andreense informou que no último fim de semana choveu mais de 200mm na região de Paranapiacaba e Parque Andreense, além da equipe ter atendido mais de 70 chamados.





“Boa noite pessoal, domingo à noite tô aqui no COI acompanhando as câmeras da cidade e já choveram mais de 200 mm na região de Paranapiacaba, Parque Andreense, e mais de 160 mm no Parque das Ações, Santa Terezinha. Apesar disso, nas últimas 96 horas, a gente tem respondido rápido 70 chamados”, ressaltou o prefeito.





Segundo ele, a equipe de drenagem, da Defesa Civil, tem mantido a cidade em ordem, “mas a cidade agora está em estado de alerta”, “Como teve grandes chuvas nesse período curto de tempo e, até quarta-feira (5) continuam as chuvas, então a gente corre risco de deslizamento de terra, de alagamentos”, afirmou Gilvan, que também pediu aos moradores: “Caso tenha trinca, fissura nas casas, água barrenta, sai imediatamente de casa e acione a Defesa Civil.”





Gilvan reforçou que a equipe da Prefeitura seguirá monitorando as condições da cidade para restabelecer “o mais rápido possível”.