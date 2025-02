Brasileiros criticam Grammy após Esperanza Spalding dizer que Milton Nascimento teve assento recusado na premiação

Os brasileiros estão revoltados com o Grammy após Esperanza Spalding fazer uma publicação nas redes sociais dizendo que Milton Nascimento teve um assento recusado nas mesas principais da premiação. A norte-americana e o brasileiro concorria juntos ao troféu de Melhor Álbum de Jazz Vocal com Milton + Esperanza, que lançaram em parceria.

Como forma de protesto, a cantora levou consigo uma imagem do músico, que é lenda da música brasileira, para ficar com ela na mesa durante a cerimônia. Junto ao rosto de Milton, o cartaz ainda trazia a frase:

Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!

Na legenda, Esperanza fez um desabafo, expressando sua indignação com o ocorrido:

Então, Milton foi recusado a sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. (Não estou falando de uma vitória no Grammy. Estamos comemorando a gloriosa vitória de Samara Joy, estou falando de um assento de física... aqui nesta mesa em que estou sentado. Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre as A Listers, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Grite se você nos ver na TV.

Dira Paes viu a publicação da norte-americana e deixou um comentário, dizendo:

Imperdoável.

Não demorou muito para que brasileiros inundarem o perfil oficial do Grammy com críticas. Nos comentários das publicações mais recentes, não faltaram pessoas detonando a premiação.

Vou comentar em português sim, eles que usem o Google tradutor: MILTON NASCIMENTO NÃO É BAGUNÇA!, escreveu uma pessoa.

Que absurdo o que vocês fizeram com Milton Nascimento!, disparou outra.

Mais respeito com o mestre da música: Milton Nascimento! É uma grande honra para vocês ter ele ali, e de extrema importância para a música!, declarou uma terceira.

Por que Milton Nascimento, que esteve indicado pelo melhor álbum de Jazz, não pôde se sentar à mesa no Grammy? Que falta de respeito!!! Se não sabem fazer festas e receber adequadamente seus convidados, então que não se coloquem no local de anfitriões!, criticou mais uma.