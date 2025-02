Dupla de Santo André, Diego e Daniele Hypolito estão novamente no paredão

O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 25 foi definido, marcando o fim das duplas e iniciando as disputas individuais. Os andreenses Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão novamente na disputa, desta vez contra Gracyanne Barbosa e Giovanna. A eliminação ocorrerá na terça-feira (4). Os Anjos da semana, Aline e Vinícius, concederam imunidade à dupla Guilherme e Delma. Os Líderes Maike e Gabriel indicaram Diego e Daniele ao Paredão.

O terceiro Paredão do BBB 25 traz uma nova dinâmica: embora tenha sido formado por duas duplas, a votação será individual. Na próxima terça-feira (4), um dos emparedados deixará o jogo, enquanto o parceiro de dupla será enviado ao Quarto Secreto, retornando à casa com imunidade. O participante mais votado pelo público será eliminado, adicionando um elemento surpresa à disputa.

Neste paredão, após a votação da casa, as duplas Gracyanne e Giovanna, e Diogo Almeida e Vilma foram as mais votadas. No Contragolpe, essas duplas escolheram Aline e Vinícius para a berlinda. Na Prova Bate-Volta, Diogo Almeida e Vilma, e Aline e Vinícius se salvaram, restando os quatro emparedados atuais. A votação para eliminar um dos participantes está aberta no site oficial do programa.