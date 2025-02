Novorizontino x Corinthians no Paulistão: veja onde assistir, horário

Novorizontino e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (3) em duelo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O Novorizontino vive um bom momento e chega ao confronto embalado pela vitória fora de casa sobre o Bragantino na última sexta-feira (31). O time comandado por Eduardo Baptista soma nove pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo C, atrás do São Paulo. A equipe busca seu primeiro triunfo diante da torcida no Paulistão.

O Corinthians, por sua vez, tenta manter a boa fase após vencer o Noroeste no último sábado. O Timão havia interrompido sua sequência de vitórias com a derrota no clássico para o São Paulo, mas segue entre as melhores campanhas da competição. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo A com 15 pontos, empatado com o Mirassol, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio das plataformas de streaming Paulistão+, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.