Palavra do Leitor - 3 de fevereiro de 2025

Impunidade

Como sempre no Brasil, cada vez mais impera a impunidade, o que aumenta, sem dúvida, a criminalidade. A jovem Alicia Dudy Muller Veiga, condenada a cinco anos de prisão por desviar dinheiro da festa de formatura da sua turma de Medicina na USP (Universidade de São Paulo), conseguiu registro como médica no CFM (Conselho Federal de Medicina) em dezembro de 2024. Alicia foi acusada de desviar R$ 927 mil da formatura de estudantes da Faculdade de Medicina no início de 2023 e foi condenada pelo crime de estelionato, com pena de cinco anos em regime semiaberto, mais indenização às vítimas em valor correspondente ao prejuízo causado, em julho de 2024. Vai cumprir a sentença? O caso veio à tona no início de 2023, quando estudantes abriram um Boletim de Ocorrência contra a colega de turma. As investigações apontaram que a então estudante, presidente da comissão de formatura, usava o dinheiro levantado para a festa em proveito próprio, compra de celular, relógio, aluguel de carros e gastos com aluguel de apartamento. Alicia também é alvo de outro inquérito, de julho de 2022, por suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato após ter dado um suposto golpe em uma lotérica. O caso ainda não foi julgado. E assim temos mais esta médica atuando para cuidar (?) de vidas humanas.

Mauri Fontes

Santo André

Cemitério de Diadema

‘Abandonado na gestão Filippi, cemitério pode lotar em 15 dias’ (Política, ontem). Eu vi a reportagem. Um absurdo a falta de respeito com os restos mortais de pessoas que têm entes queridos vendo aquilo. Tudo jogado, amontoado em sacos de lixo, fora a contaminação, o chorume escorrendo, tudo abandonado. Absurdo. Deveria ser crime esse tipo de situação.

Cleide Soares

do Instagram

Chuvas

‘Chuvas fortes provocam transtornos no Grande ABC’ (Setecidades, ontem). Não quero ser apocalíptica, mas esse é o resultado direto de anos ignorando os alertas que os ambientalistas faziam de que, se não houvesse conscientização para evitar as mudanças climáticas, o futuro seria terrível. Pois bem, o futuro chegou.

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Pedalada fiscal

Cogita-se, a exemplo de Dilma Rousseff, cassada do cargo de presidente da República por ‘pedalada fiscal’, o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva devido ao programa Pé-de-Meia, envolvendo R$ 6 bilhões, suspenso por decisão do TCU (Tribunal de Contas da União). Lula é um nocivo fósforo riscado que teima em bagunçar o Brasil, principalmente nas áreas fiscal e jurídica, para venezuelarmos. Nosso Brasil, à deriva por culpa do desgoverno, carece de sobriedade, honestidade e segurança jurídica para se recompor e, quem sabe, se tornar o País dos nossos sonhos! Não podemos desanimar nem desistir.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Pancadões

‘Taka anuncia retorno do caminhão Tempestade para combate a pancadões’ (Política, ontem). Nem tudo na direita é ruim. Combater pancadões e músicas proibidas nas escolas são duas coisas que a esquerda não tem coragem de defender. E a direita e o centro (o prefeito de Diadema é de partido de centro) têm. Não sou da direita, mas não suporto pancadões nem prostíbulos musicais.

Marcos Almeida

São Bernardo

Carnaval

‘Após oito anos, São Bernardo volta a apoiar blocos de rua no Carnaval’ (Política, dia 1º). Tinha que voltar as escolas de samba daqui de São Bernardo.

Lucas Dellamura da Silva

do Instagram