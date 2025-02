Ouvidoria de Santo André registra 18 mil atendimentos

A Ouvidoria de Santo André realizou cerca de 18 mil atendimentos em 2024, com uma média de 1.500 registros por mês. De acordo com o órgão, esse número é 15% menor do que o registrado no ano anterior. Os dados incluem atendimentos feitos entre 1º de janeiro e 27 de dezembro de 2024. No período, mais de metade das manifestações recebidas pela Ouvidoria foram classificadas como orientações (51%), seguidas de pronto atendimento – que são casos solucionados de forma imediata (20%) – e processos abertos (9%).

As manifestações programadas para atendimento (19%) e os pedidos indeferidos (1%) totalizam as manifestações recebidas no período – os percentuais são semelhantes aos registrados nos anos anteriores.

Para 2025, a fim de agilizar ainda mais o atendimento e permitir a gestão estratégica dos dados, a Ouvidoria de Santo André colocará em prática uma novidade. “Vamos priorizar a implantação de um novo sistema de gestão de ouvidoria, que será 100% integrado ao aplicativo Colab. Com tecnologia intuitiva e de fácil acesso ao cidadão, poderemos oferecer informações que ajudarão na tomada de decisão pelos gestores das áreas”, adianta o ouvidor-geral de Santo André, Ronaldo Martim.

Dentre as manifestações recebidas em 2024, tiveram destaque as demandas referentes a IPTU, serviços de manutenção e sinalização de vias, serviços relacionados à saúde e postos de atendimento, podas de árvores, manutenção de áreas verdes e poluição sonora.

Em 2024, a Ouvidoria de Santo André completou 25 anos de criação e deu continuidade ao projeto de modernização e reestruturação da sede do órgão, trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e a Secretaria de Inovação e Tecnologia. O objetivo é modernizar o órgão para que o usuário tenha maior agilidade no atendimento através da desburocratização de processos, bem como proporcionar ao servidor da Ouvidoria possibilidades de desenvolver um trabalho mais eficaz em um ambiente harmonioso.

ATENDIMENTO

A Ouvidoria de Santo André está localizada na Rua Elisa Fláquer, 37, no Centro. O atendimento ao público é realizado por telefone e WhatsApp, por meio do número (11) 4437-1150, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já o atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Outra opção é acessar o portal https://portais.santoandre.sp.gov.br/ouvidoria/. Após avaliar a demanda, a Ouvidoria encaminha para análise e providências das áreas responsáveis, que retornam ao órgão com respostas pertinentes às manifestações apresentadas.