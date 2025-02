Grammy 2025: Anitta perde prêmio de Álbum de Pop Latino para Shakira

Não foi desta vez. A cantora Anitta foi indicada ao Grammy neste domingo, 2, mas perdeu a categoria de Melhor Álbum de Pop Latino para Shakira. A colombiana, que se apresenta no Brasil neste mês, venceu o prêmio pelo marcante Las Mujeres Ya No Lorran. O álbum ganhou ampla repercussão pelas letras em que a artista reflete sobre a separação do ex-jogador Gerard Piqué.

Shakira dedicou o troféu aos imigrantes em meio à onda de deportações do governo Trump. "Eu sempre lutarei com vocês", disse ela.

Outro brasileiro indicado na premiação foi Milton Nascimento. Ele concorreu ao prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz por Milton + esperanza ao lado da norte-americana Esperanza Spalding, mas perdeu a categoria para Samara Joy, a mesma artista que venceu de Anitta na categoria de Artista Revelação em 2023.