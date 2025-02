Fazendo história! Pela primeira vez, Beyoncé leva o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2025

O maior do ano! Fechando os prêmios do Grammy 2025 o Álbum do Ano foi entregue para Beyoncé, que é recordista como maior ganhadora da premiação. Em uma disputa grande com muitos nomes que prometem renovar a música, o disco Cowboy Carter trouxe a primeira estatueta da categoria para a cantora.

No domingo, dia 2, rolou o Grammy em que momentos históricos aconteceram. Com álbuns bem diferentes entre si, os concorrentes contaram com outros discos com músicas marcantes como Brat, de Charli XCX e The Rise and Fall of a Midwest Princess, de Chappell Roan.

Com uma temática de apoio ao público que sofreu com os incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos, quem ficou responsável por entregar o último prêmio do Grammy 2025 foram os bombeiros da cidade.