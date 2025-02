Após look polêmico, Kanye West e Bianca Censori não entraram no Grammy 2025

A polêmica só aumenta! Neste domingo, dia 2, Kanye West surgiu no tapete vermelho do Grammy depois de dez anos longe da premiação. Ao lado do rapper estava Bianca Censori com um vestido completamente transparente, a deixando praticamente nua.

Após este momento impactante, começou a circular a informação de que Kanye e a amada foram barrados pela premiação. Mas de acordo com fontes da Variety o casal não foi convidado para o Grammy 2025 e por isso não poderiam entrar.

Ainda segundo a revista, West e Censori passaram pelo tapete vermelho, chocaram com o visual da australiana e seguiram diretamente de volta para o carro que levou o cantor. Eita!