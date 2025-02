XV de Piracicaba vence Santo André e dispara na liderança do A2

O XV de Piracicaba segue invicto e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Santo André por 1 a 0, neste domingo (2), no Barão de Serra Negra. O único gol da partida foi marcado por Osman, aos 10 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Nhô Quim chegou a 16 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o segundo colocado, Oeste. Já o Santo André caiu para a vice-lanterna, com quatro pontos, empatado com a Portuguesa Santista.

Na próxima rodada, o Santo André recebe o Rio Claro, na quarta-feira, às 15h. No mesmo dia, às 20h, o XV enfrenta o Juventus, novamente em casa.