Água Santa luta, mas perde para Ponte Preta em casa

O Água Santa voltou a campo neste domingo (02) pelo Campeonato Paulista, mas acabou derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O Netuno pressionou em boa parte da partida, especialmente no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa adversária e saiu de campo sem pontuar.

Mesmo atuando em casa, o Água Santa viu a Ponte Preta começar melhor. A resposta do Netuno veio aos poucos, com finalizações de longa distância de Luan Dias e Netinho.

Aos 25 minutos, a Ponte perdeu Elvis, um dos seus principais jogadores, por lesão. O Água Santa aproveitou para crescer na partida, mantendo maior posse de bola e pressionando o adversário. No entanto, no final do primeiro tempo, a Ponte Preta conseguiu um pênalti após análise do VAR. Danilo Barcelos cobrou com precisão e colocou os visitantes em vantagem.

No segundo tempo, o time de Diadema voltou determinado a buscar o empate, e teve mais posse de bola. No entanto, encontrou dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

A melhor chance do Água Santa veio aos 35 minutos, quando Ademilson aproveitou um bate-rebate dentro da área e girou para finalizar, mas Diogo Silva defendeu e garantiu a vitória da Ponte Preta.

Com o resultado, o time de Diadema segue na lanterna do Grupo C, com quatro pontos, se aproximando da zona de rebaixamento geral. Em seis jogos, a equipe acumula quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória. Já a Ponte Preta, que vinha de quatro jogos sem vencer, subiu para nove pontos e voltou temporariamente à zona de classificação no Grupo D.

Agora, o Água Santa precisa reagir rapidamente para se afastar da ameaça do rebaixamento.