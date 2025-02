São Bernardo mobiliza força-tarefa para auxiliar vítimas de alagamentos

A Prefeitura de São Bernardo realizou, neste fim de semana, uma força-tarefa para prestar assistência às famílias atingidas pela forte chuva da última sexta-feira (31/1). A ação, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e pelo Fundo Social de Solidariedade, resultou na doação de colchões, cobertores e na distribuição de cartões alimentação aos moradores afetados pelos alagamentos.

As regiões mais prejudicadas pelo temporal, que registrou um volume de 73 milímetros de chuva, foram os bairros Jardim Laura, Vila São Pedro, Areião e Galiléia. Equipes da Prefeitura percorreram as áreas atingidas para cadastrar as famílias necessitadas e distribuir 90 colchões, 90 cobertores, 180 travesseiros e 70 cartões alimentação no valor de R$ 100.

“Logo após a chuva, a determinação do prefeito Marcelo Lima foi montar essa força-tarefa para acolher e atender as demandas das famílias afetadas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Henrique Kabeça. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, também acompanhou a mobilização.

Além do suporte social, equipes de limpeza foram enviadas para remover os detritos acumulados pela enchente, com apoio da zeladoria municipal. A Defesa Civil também participou da ação, realizando vistorias nas residências afetadas.

Os moradores que precisarem de assistência podem acionar os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).