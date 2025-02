Alex Manente visita bairro Galileia após chuvas e promete recursos federais

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que representa a região do Grande ABC no Congresso Nacional, visitou neste domingo (2) o bairro Galileia, em São Bernardo, após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Durante a visita, o parlamentar ouviu moradores e se comprometeu a destinar recursos do orçamento federal para solucionar os problemas da comunidade.





“Vimos a dificuldade e o sofrimento que essas pessoas passam aqui e nós precisamos resolver esse problema. Por isso, vou garantir os recursos do orçamento federal que será aprovado este ano para definitivamente ter a solução para cá”, afirmou Manente, acompanhado do vereador João Viana (Cidadania).





O bairro Galileia foi uma das áreas mais afetadas pelos temporais, registrando alagamentos e transtornos para os moradores. A expectativa é que os recursos federais viabilizem obras de infraestrutura e drenagem para minimizar os impactos das chuvas.