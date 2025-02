Anitta flerta com Ana Castela após participação nos 'Ensaios'

A cantora Ana Castela participou dos 'Ensaios da Anitta' e comemorou a oportunidade de dividir o palco com a artista. Em suas redes sociais, a sertaneja compartilhou momentos dos bastidores e afirmou estar realizando um sonho.

A interação entre as duas, no entanto, foi além do palco e chamou a atenção dos fãs. Na última semana, Anitta comentou em uma foto de Ana Castela com um flerte direto: “Namora comigo, nunca te pedi nada.” O comentário rapidamente viralizou, gerando reações dos seguidores, que sugeriram desde um possível relacionamento até uma nova colaboração musical.

Ana Castela já havia participado do Ensaios da Anitta em 2024, quando dançou coreografias de funk ao lado da anfitriã, que na ocasião estava vestida de Mulher-Maravilha.