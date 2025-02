Marcelo Lima assina ordem de serviço para reforma do campo do Jerusalém

Após quase 64 anos de espera, a comunidade do Jerusalém, em São Bernardo, finalmente verá a tão aguardada reforma de seu campo de futebol se tornar realidade. Em uma cerimônia marcada por emoção e nostalgia, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) assinou, neste domingo (2), a ordem de serviço para dar início às obras. A revitalização do espaço tem como objetivo melhorar as condições para a prática esportiva, promovendo mais qualidade de vida para a população. O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais, lideranças locais e membros da comunidade.

A reforma do campo de futebol do Jerusalém incluirá a instalação de grama sintética, um novo sistema de drenagem, pintura geral, renovação das traves e alambrados, iluminação de LED, contenção do talude e outras melhorias estruturais. O projeto tem um prazo de execução estimado em sete meses e um investimento de R$ 1,8 milhão.

O prefeito Marcelo Lima enfatizou que a licitação para a obra foi concluída em 2024, mas a assinatura oficial aconteceu recentemente. “É com muita alegria que estamos aqui hoje, no Jerusalém, e quero dizer aos moradores que a partir do momento que entregar a obra, não tem mais poeira. As crianças vão ter menos problemas de respiração, quem joga bola vai poder jogar no campo de grama sintética, se divertir, não cancelar eventos por conta da chuva e com isso vem a valorização do entorno”, destacou.

A vice-prefeita Jessica Cormick ressaltou a união entre diferentes grupos políticos em prol do desenvolvimento da cidade. “Em apenas 30 dias, tantas coisas boas acontecendo em São Bernardo, para a população, para a cidade. Fico muito feliz em poder estar fazendo parte disso”, afirmou. “Hoje a gente pode dizer que o campo está saindo da UTI, indo para enfermaria e daqui a pouco, já vai ter alta, esse campo que é tão significativo para São Bernardo.”

O secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, elogiou o compromisso da atual gestão em apenas um mês de trabalho. “Um prefeito de todos, um prefeito do diálogo e que gosta de gente, que vai atender a todos da nossa cidade”, declarou. “Hoje é um dia mais feliz, pelo campo que tem quase 64 anos e vai receber dignidade. Esses moradores aqui não terão mais problema de ter poeira dentro de casa, de ter a lama na porta da sua casa, vai trazer saúde, qualidade de vida e trazer dignidade para os atletas. É um novo tempo para São Bernardo”, completou.

Após a conclusão das obras, a Secretaria de Esportes e Lazer pretende implementar no local mais uma unidade das escolinhas de futebol, que já beneficiam cerca de 5.000 crianças no contraturno escolar. “Não é um trabalho para formar craques, mas sim, para formar pessoas, cidadãos de bem. Vamos estudar, com a autorização do prefeito, para ampliar esse programa”, finalizou.