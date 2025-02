Manutenção emergencial afeta abastecimento de água em São Bernardo

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realiza, neste domingo (2), uma manutenção emergencial na unidade de bombeamento de água São Bernardo 2, impactando o abastecimento em diversos bairros do município. Os serviços estão previstos para serem concluídos até o final da tarde, com a normalização do sistema esperada para a manhã de segunda-feira (3).

A Companhia solicita que os moradores dos bairros Parque São Bernardo, Boa Vista, Vila São Pedro e Novo Parque utilizem água de forma consciente até a completa recuperação do fornecimento. Situações emergenciais podem ser reportadas pelos telefones 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp (11) 3388-8000.

A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e reforça que equipes trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível.