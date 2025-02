Defesa Civil lista bairros em alerta para deslizamentos em Santo André

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta para possíveis deslizamentos de terra em diversos bairros da cidade, graças às fortes chuvas que vêm atingindo o Grande ABC desde a última sexta-feira (31). Com o solo já encharcado e a previsão de continuidade das chuvas para os próximos dias, o risco de deslizamentos aumenta significativamente, especialmente em áreas de encostas e morros.

Entre os bairros em alerta estão: Cidade São Jorge, Vila Guaraciaba, Condomínio Maracanã, Vila Suíça, Vila João Ramalho, Jardim Irene, Sítio dos Vianas, Jardim Ciprestes, Cata Preta, Jardim Santo André, Recreio da Borda do Campo, Parque Miami e Jardim Riviera. A Defesa Civil reforça a importância de os moradores dessas regiões ficarem atentos a sinais de perigo, como rachaduras nas paredes, inclinação de postes ou árvores e barulhos incomuns no terreno.

Se notar qualquer sinal de risco, saia imediatamente do local, procure um lugar seguro e acione a Defesa Civil pelo telefone 199. A prefeitura está monitorando as áreas críticas e disponibilizando equipes para auxílio em caso de emergências. A população é orientada a evitar o trânsito próximo a encostas e áreas de risco, além de manter-se informada sobre as atualizações dos órgãos oficiais. A prevenção e a rápida ação podem salvar vidas.