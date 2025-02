SAMU de Diadema ganha veículos e frota chega a 20 ambulâncias

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Diadema recebeu três novas ambulâncias enviadas pelo Ministério da Saúde, aumentando sua frota para 20 viaturas. Os veículos chegaram à cidade em dezembro de 2024 e, após a conclusão da documentação pela nova gestão municipal, estão prontos para entrar em operação.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, visitou a sede do SAMU neste domingo (2) e destacou a importância do reforço para a melhoria dos serviços de emergência na cidade. “A incorporação de três novas ambulâncias é uma entrega importante e uma boa notícia para a população. Tem muito a ser feito e vamos fazer, a equipe da Saúde está de parabéns”, afirmou.

Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado pelo secretário da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento, pelo secretário-adjunto da Saúde, Gustavo Tomaz, e pelo secretário de Planejamento e Gestão, Bruno Gabriel.

As novas viaturas são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), destinadas a atender casos de menor complexidade. Atualmente, o SAMU Diadema conta também com USA (Unidades de Suporte Avançado), utilizadas em situações mais graves, além de uma reserva técnica para garantir a continuidade dos atendimentos durante manutenções.

ATENDIMENTOS

Em janeiro de 2025, o SAMU recebeu 3.310 ligações, das quais 2.190 resultaram no envio de ambulâncias, enquanto 675 foram atendidas com orientações e informações. As principais causas de atendimento incluem emergências clínicas em adultos, como doenças cardiovasculares e diabetes, seguidas de acidentes e casos psiquiátricos.

Além do atendimento emergencial pelo telefone 192, o SAMU também realiza transferências de pacientes entre unidades hospitalares e transporte sanitário ambulatorial para pacientes acamados