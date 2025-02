Arsenal atropela o City e segue na cola do líder Liverpool no Inglês

Em grande atuação diante de sua torcida, o Arsenal venceu o Manchester City por 5 a 1 neste domingo, no Emirates Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino chegou aos 50 pontos, mantendo-se a seis de distância do líder Liverpool e impedindo a aproximação de um rival direto. O City, por sua vez, estacionou nos 41 pontos e ocupa a quarta posição.

A vitória ampliou a invencibilidade do Arsenal sobre o City para cinco jogos, após um longo histórico negativo de derrotas para o adversário nos últimos anos.

A partida começou com ritmo intenso, e o Arsenal precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após uma falha de Akanji na saída de bola, Rice recuperou e encontrou Havertz, que serviu Ödegaard para finalizar com precisão. Pouco depois, Martinelli balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

O City tentava equilibrar as ações, mas só assustou aos 22, quando Gvardiol subiu bem após escanteio e obrigou David Raya a fazer grande defesa. O Arsenal ainda desperdiçou uma oportunidade clara com Havertz, que, livre na área, chutou para fora.

O segundo tempo começou com pressão do City, que conseguiu empatar aos nove minutos. Savinho cruzou com precisão, e Haaland subiu mais alto que a zaga para cabecear no canto. O gol, no entanto, não abalou o Arsenal, que retomou o controle da partida e construiu uma vitória imponente.

Apenas dois minutos após o empate, Thomas Partey aproveitou erro de Foden na saída de bola e chutou forte, contando com um desvio para marcar. Aos 16, Lewis-Skelly recebeu dentro da área, cortou a marcação e ampliou.

Dominado e sem reação, o City viu o Arsenal fechar a conta aos 30. Martinelli arrancou em contra-ataque veloz e serviu Havertz, que concluiu com categoria para fazer 4 a 1. O time londrino ainda selou o triunfo no minuto final. Nwaneri recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e mandou para o fundo das redes.

Com confiança renovada, o Arsenal agora se prepara para enfrentar o Leicester no próximo sábado, às 9h30, no King Power Stadium. No mesmo dia, o Manchester City tentará se reerguer diante do Newcastle, às 12h, no Etihad Stadium.