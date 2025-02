Anitta se irrita com microfone quebrado e joga aparelho no chão

Eita! Anitta se irritou em um show dos Ensaios de Anitta, que aconteceu no último sábado, dia 1°, em Belo Horizonte. A cantora usou um look todo brilhante e cheio de cortes, inspirado em futebol, e deixou os fãs muito empolgados com a apresentação.

No entanto, ela ficou irritada após aparentemente ter problemas técnicos com o microfone e teve uma reação inusitada: jogou o aparelho no chão, claramente incomodada por não conseguir seguir normalmente com a apresentação.

Só que não para por aí! Ao pegar um novo, o problema persistiu e ela atirou o microfone novamente no chão.

Nas redes sociais, alguns internautas brincaram com a situação e riram da atitude da artista, e escreveram:

Alguém vai ser demitido!