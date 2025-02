São Caetano goleia União Barbarense e segue forte na A4 do Paulista

Atualizada às 13h36

O São Caetano protagonizou grande atuação ao vencer o União Barbarense por 4 a 2, em jogo disputado neste domingo (2), válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O atacante Fábio Azevedo foi o grande nome da partida, marcando três gols e garantindo um hat-trick, já o meia Caio Felipe também teve participação importante, contribuindo com assistências e criando boas oportunidades.

Com o triunfo, o São Caetano chegou aos nove pontos e se consolidou entre os primeiros colocados da competição. Já o União Barbarense, que somou apenas quatro pontos até o momento, segue lutando para entrar na zona de classificação. O próximo desafio do São Caetano será contra o Vocem, no sábado, às 19h30, no estádio Tonicão, em Assis. Enquanto isso, o União Barbarense enfrentará o Taquaritinga no mesmo dia, às 15h, no Taquarão, em Taquaritinga.

FICHA TÉCNICA

UNIÃO BARBARENSE

Ivo Ricardo; Pedro Lima, Davi (Cristiano), Nathan Indio, Wesllen; Chicota, Vitor Zaga (Messias), Edgar (Danilinho); Lucas Lotto (Hiago Oliveira), Mastherson, Daniel.

Técnico: Toninho Cobra

SÃO CAETANO

Ferrari; Allanzinho (Di Bunito), Bernardo Henrique, Leandro Gonçalves e Mauricinho (Amaral); Luiz Henrique, Fabio Azevedo, Gabriel Oliveira (Miguelzinho) e Douglas Nathan (Tinga); Caio Felipe e Vinicius Spaniol (Goldeson).

Técnico: Carlos Eduardo.

Gols: Daniel, aos 10, Fábio Azevedo, aos 14, e Vinicius Spaniol, aos 16 do primeiro tempo; Fábio Azevedo, aos 3 e aos 5, e Daniel, nos acréscimos do segundo tempo.

Juiz: Alceu Lopes Junior

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, hoje pela manhã.