Cachorrão bate Desportivo Brasil e garante primeira vitória na A3

O EC São Bernardo estreou com vitória no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, conhecido como Nogueirão, em Mogi das Cruzes, ao derrotar o Desportivo Brasil por 1 a 0 neste domingo (2). O gol solitário da partida, marcado por Gustavo Oliveira ainda no primeiro tempo, garantiu os três pontos para o Cachorrão na quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O triunfo foi importante para o time da região, que não apenas celebrou sua primeira vitória no torneio, mas também marcou a estreia do técnico Sandro Sargentim e a inauguração do Nogueirão como sua casa temporária. O resultado fez com que a equipe saísse da zona de rebaixamento, subindo duas posições na tabela e alcançando o 13º lugar, com quatro pontos. Por outro lado, o Desportivo Brasil caiu para o 15º lugar, permanecendo com apenas um ponto e ainda com um jogo atrasado.

O gol de Gustavo Oliveira foi o solitário da partida. Após receber um passe de Caiuby, o meio-campista driblou três defensores com habilidade e finalizou no canto esquerdo do goleiro Thierry, que não conseguiu evitar o gol. Na próxima rodada, o EC São Bernardo enfrentará o Rio Preto no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, enquanto o Desportivo Brasil visitará o União São João em Araras. Ambos os jogos estão marcados para quarta-feira (5), às 15h.

FICHA TÉCNICA

EC SÃO BERNARDO

Henrique (Igor Alexandre); João Vitor, Wesley Brito, Vinícius Leandro, Rayan e Kaiki Barros (João Guilherme); Willian Rodrigues e Gustavo Oliveira; Alyson Motta (Gui Marques), Caiuby (Kauan Cristian) e Pedro Igor (Arthur).

Técnico: Sandro Sargentim

DESPORTIVO BRASIL

Thierry; Iury, Matheus Barbosa, Matheus Abreu (Cláudio) e Barreto; Luiz Felipe (Gustavo Custódio), Kauan (Octávio) e Nestor Mansur (João Queiroz); Victor Barbara, Lucas Gadelha e Gabriel Justino.

Técnico: Fábio Toth

Gol: Gustavo Oliveira, aos 17 do primeiro tempo

Juiz: Fernando Bartz Guedes

Renda e público: R$ 425, para 71 presentes

Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, hoje pela manhã.