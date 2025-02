Novo casal? Maike e Giovanna se beijam nesta madrugada do BBB25

Será que tem novo casal na área? A madrugada deste domingo, dia 2, foi agitada na casa do BBB25 após o show da Ivete Sangalo. Os brothers dançaram muito ao som da cantora, mas também não perderam a oportunidade de discutir sobre as estratégias do jogo. A noite ainda foi marcada por alguns desabafos, um novo beijo e edredom movimentado!

Maike e Giovanna

O beijo veio aí! Após flertarem a festa inteira e até darem um selinho, Maike e Giovanna finalmente foram até o quarto e deram um baita beijo! Será que vai ter mais um casal no reality?

Movimento no edredom?

Outro casal que chama a atenção do público é Diogo e Aline. Os dois deram se beijaram pela primeira vez há um tempo e desde então não pararam. Mas nesta madrugada, eles foram juntos para debaixo do edredom e trocaram beijos, carícias e muitas risadas. No entanto, eles foram interrompidos pelos outros brothers, que brincaram com a situação.

Vai ter treta?

Alguns participantes conversaram sobre a situação da xepa e reclamaram de outros brothers. Camila e Maike, por exemplo, pontuaram o que os incomodaram e previram uma treta chegando.

João Pedro e Diego Hypólito também conversaram. Os dois não se bicam no jogo e tentaram se resolver na festa, mas não deu muito certo e os dois acabaram não se entendendo.

Desabafos

Assim como de costume, desabafos são comuns na casa. Dessa vez, rolaram alguns, como a Vitória Strada, que se abriu com sua dupla, Mateus, sobre os votos que recebem nas dinâmicas.

Papo de estratégias

Também teve especulações, estratégias e conversa de votos. O que será que vem no paredão formado neste domingo, dia 2?