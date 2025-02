Brunna Gonçalves exibe barrigão de grávida em ensaio técnico da Beija-Flor: Baby Zuri sentiu de pertinho a energia do Carnaval

Brunna Gonçalves exibiu o barrigão de grávida durante o ensaio técnico da Beija-Flor e aconteceu na noite do último sábado, dia 1º. A dançarina está esperando sua primeira filha com Ludmilla e o nome escolhido para a bebê é Zuri. Ao marcar presença na Marquês de Sapucaí, a ex-BBB encantou com seu visual.

Bruna escolheu um look todinho azul com detalhes em contas e um acessório do cabelo combinando. Equipada com o belíssimo visual, ela cativou com seu samba. Nas redes sociais, a famosa celebrou a noite:

Hoje a baby Zuri sentiu de pertinho a energia do carnaval! Que noite especial.

Samuel de Assis também estava vestindo a cor da escola de samba e se jogou no clima de folia na avenida. Já Giovanna Lancellotti vestiu um look brilhante para participar do ensaio.