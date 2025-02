Guto Volpi pede atenção total das equipes no atendimento a chuvas

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, se reuniu na manhã deste domingo (2) com equipes da Defesa Civil Municipal e da Prefeitura para fortalecer as estratégias de atuação diante das chuvas intensas que atingem a cidade e a região. Segundo o Paço, o foco da gestão está na prevenção, no rápido atendimento às ocorrências e no suporte necessário aos moradores afetados.

Segundo Volpi, a prioridade é garantir acolhimento e assistência eficiente à população diante de incidentes como deslizamentos de terra e quedas de árvores. “A gente precisa garantir o suporte integral ao morador ou moradora que tiveram algum tipo de problema por conta da chuva. Seja o muro que caiu, ou o galho da árvore que atingiu a fiação elétrica. Nossas equipes precisam acolher os pedidos, prestar orientações para proteger essas pessoas e encaminhas as demandas de forma eficiente, para que os problemas sejam o mais rapidamente resolvidos”, destacou o prefeito.

Desde a noite de quinta-feira (30), Ribeirão Pires registrou 11 ocorrências, sendo seis deslizamentos de terra. Apesar dos transtornos, não há registro de vítimas ou pessoas desalojadas. Em algumas vias, como a Rua Capitão José Gallo, foram identificados pontos de alagamento parcial, mas o volume de água recuou rapidamente.

O Departamento de Trânsito tem prestado suporte na sinalização das áreas afetadas, a Guarda Municipal colabora com a segurança, e a Zeladoria Urbana mobiliza profissionais e maquinário para limpeza e desobstrução de vias. Além disso, neste domingo, equipes da Prefeitura realizaram rondas e vistorias em áreas próximas às unidades de ensino para garantir um retorno seguro às aulas na rede municipal, que acontece nesta segunda-feira (3).

Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), Ribeirão Pires registrou um acumulado de 157mm de chuva nas últimas 72 horas.