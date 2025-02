Palmeiras busca quebrar sequência ruim em visita ao líder Guarani

Mesmo com um início instável no Paulistão, o Palmeiras não quer deixar o São Bernardo FC disparar na liderança do Grupo D e, para isso, precisa voltar a vencer. Mas, às 18h30 de hoje, terá um desafio difícil contra o Guarani, líder da Chave B.

A tendência é que o treinador Abel Ferreira continue com o revezamento de formações neste início de temporada. Sendo assim, o ‘time B’ retorna a campo, com escalação parecida com a que encarou Noroeste e Novorizontino em rodadas anteriores.

FICHA TÉCNICA

GUARANI

Mesquita (Fred Conte); Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael (Titi) e Emerson; Nathan Camargo, Sarará (Caio Mello) e Isaque; João Victor, Matheus Régis e João Marcelo.

Técnico: Maurício Souza.

PALMEIRAS

Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 18h30.