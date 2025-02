Santo André tem missão complicada contra o primeiro colocado da A-2

A vida do Santo André no Paulista A-2 não está fácil. Com uma vitória nas primeiras cinco rodadas (13º, com quatro pontos), o Z-2 aparece mais próximo do que o G-8. Para tentar mudar o cenário, o Ramalhão terá neste domingo (2) a ingrata missão de encarar o líder XV de Piracicaba, fora de casa (18h).

Em campanha diferente do time andreense, o adversário está invicto, com apenas dois gols sofridos até o momento. Porém, o clube do interior chega recheado de desfalques, inclusive do treinador Moisés Egert, e confia neste fator para buscar a vitória.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA

Pegorari; Barboza, Gilberto Alemão e Leo Gobo; Marlon, Emerson Muller, Mauro Silva, Rodolfo e Caíque; Anthony e Igor Bolt (Artur).

Técnico: Ricardo Chuva.

SANTO ANDRÉ

Reynaldo; Pedrinho, Cayres, Joanderson e Rafael Milhorim; John Everson, Netto, Nelsinho e Dudu Figueiredo (Fabrício Oya); Alexiel e Rafael Verrone

Técnico: Gilson Kleina.

Juiz: Salim Fende Chavez.

Local: Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, às 18h.