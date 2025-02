Palavra do Leitor - 2 de fevereiro de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Invasão em S.Caetano

‘As faces de Laura’ (Opinião, ontem). Embora o editorial levante questões relevantes sobre coerência, sua análise desconsidera nuances fundamentais da questão. A militância de Laura Carajoinas e sua ação judicial não são necessariamente contraditórias, mas situam-se em contextos distintos, que envolvem princípios diferentes do direito. O direito à propriedade, garantido pela Constituição, não é absoluto. Há previsões legais que permitem relativizá-lo em favor do interesse social, como ocorre em ocupações voltadas à moradia digna ou à assistência social. A resistência à reintegração de posse em São Caetano pode se basear nessa premissa, reivindicando um uso socialmente justificável do imóvel. Já a ação judicial em Mairiporã diz respeito a um direito individual legítimo, o de herança, que não entra em conflito com a defesa de pautas sociais.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Semáforos – 1

‘Vereador propõe suspensão de fiscalização eletrônica à noite’ (Política, ontem). Essa proposta do vereador coloca em risco a segurança da população, ao invés de garanti-la. Suspender a fiscalização nos semáforos à noite pode levar a mais imprudências no trânsito, aumentando os acidentes e as mortes. A solução não é retirar a fiscalização, mas sim aumentar o efetivo policial nas ruas e implementar sistemas de monitoramento inteligente, que ajudam tanto na segurança pública quanto na fiscalização do trânsito. Precisamos de medidas que realmente protejam as pessoas!

Robson da Silva do Instagram

Semáforos – 2

Ótima proposta. Só quem já foi assaltado na madrugada em um semáforo sabe como é difícil.

Deomarques Ricardo do Instagram

Piraporinha

‘Diadema reorganiza Saúde e tira os pacientes de corredores do PS’ (Política, ontem). Que Deus abençoe sua vida, prefeito Taka Yamauchi. Tinha certeza que o senhor faria toda diferença sendo prefeito de Diadema. Parabéns pela conquista como prefeito e pela atitude de fazer a diferença na saúde e em tudo na sua gestão.

Tati Gianasi do Instagram

Direitos humanos

A missiva de Beatriz Campos, da Capital, comete alguns enganos que precisam ser esclarecidos (Deportação, dia 30). Biden não é e não foi socialista, o correto seria “durante o governo do democrata Biden”. A expressão “como nunca antes” é exagerada, pois ela não cita dados que comprovem a afirmação, sem contar que ela compara períodos de tempo completamente diferentes. Sim, realmente eram embarcados, pelo Controle de Imigração norte-americana, algemados, para segurança do voo, exceto mulheres e crianças, estes sem algemas. Vinte minutos antes do pouso, as algemas eram retiradas. E o voo era até Confins (Minas Gerais). O que mudou foi a brutalidade na “caçada”, desembarque com algemas (mãos e pés). O primeiro voo da época Maga (Faça os Estados Unidos Grande de Novo, na sigla em inglês) para o Brasil, foi só até Manaus. Mas a simpatia da missivista por Trump e a ojeriza por Lula, fizeram-na esquecer esses “detalhes”.

João Paulo Mendes Parreira - São Caetano