Ananias Andrade promove educação legislativa na Câmara

O vereador de São Bernardo Ananias Andrade (PT) vai promover no dia 10 o primeiro encontro do projeto Lab Legis SBC – Laboratório Político, que tem como objetivo explicar como funciona a sessão legislativa, que no município ocorre todas quarta-feiras, a partir das 9 horas.

Segundo o vereador, o evento tem como objetivo “educar o olhar das pessoas” sobre o que é o pequeno expediente, ordem do dia e todas as questões que envolvem a organização da plenária. Ananias destacou que a atividade terá início com uma leitura da conjuntura política da cidade e do Grande ABC.

Em seguida, um especialista da área de Direito explicará os ritos da sessão parlamentar e, por fim, será feito debate com lideranças do PT sobre assuntos de interesse público e cidadania.

“Estamos elaborando uma aula que será muito útil para quem vem às sessões e se sente perdido sobre como funciona. A gente sabe que no futebol tem primeiro e segundo tempos, tem prorrogação, marcação de pontos. Porém, e no jogo da democracia, como funciona? Se aprendermos juntos, toda nossa luta e participação democrática ficará mais ativa e prática”, afirmou.

Estão confirmadas as presenças dos deputados estadual Teonilio Barba (PT) e federal, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), bem como do ex-prefeito de São Bernardo William Dib (PSB).

A agenda do evento inclui acolhimento inicial, com credenciamento e boas-vindas a partir das 18h30, seguido da abertura oficial e declarações introdutórias de Ananias Andrade.

O Lab Legis SBC – Laboratório Político será realizado no no Plenarinho da Câmara, que fica localizada na Praça Samuel Sabatini, 50, Centro. Estacionamento livre no Paço.