Taka anuncia retorno do caminhão Tempestade para combate a pancadões

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou na semana passada a retomada das atividades do caminhão Tempestade, veículo adaptado para dispersão de pancadões na cidade. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa, na qual o chefe do Paço diademense destacou que o equipamento faz parte do programa de Segurança Pública.

O caminhão Tempestade foi criado em 2020, durante a gestão do então prefeito Lauro Michels (PV), com verba do Fundo Municipal de Segurança e investimento superior a R$ 800 mil. O veículo, utilizado em operações especiais da GCM (Guarda Civil Municipal), possui capacidade para armazenar 5.000 litros de água e conta com jato de pressão para dispersão de aglomerações.

Em 2021, na administração do prefeito José de Filippi Júnior (PT), o caminhão foi desativado sob a justificativa de que era inadequado para atuar contra as festas clandestinas realizadas na cidade. Na época, a Prefeitura argumentou que o veículo não conseguia acessar as ruas estreitas onde ocorrem os eventos e que sua utilização não era apropriada para esse tipo de ação. Posteriormente, o caminhão foi redirecionado para a Defesa Civil, sendo usado no combate a incêndios.

Agora, na gestão Taka Yamauchi, o prefeito reforçou que o caminhão é um recurso necessário para eliminar os pancadões no município. “Já temos prontas algumas ações mais enérgicas junto à nossa Guarda Municipal que já trouxeram resultados aos pancadões na cidade. Todas as medidas de infraestrutura e pronto atendimento em relação à segurança, com um caminhão de dispersão, serão necessárias para que possamos eliminar 100% dos pancadões da cidade”, afirmou o chefe do Executivo.

RECURSOS

O chefe Paço diademense também se reuniu na última semana com o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), em busca de investimentos na área. No encontro, Taka apresentou demandas relacionadas à “perturbação de sossego” e ao aumento do efetivo das polícias Civil e Militar em Diadema. “Que honra estar aqui na Secretaria de Segurança Pública falando com o nosso secretário Derrite. Ele de pronto atendeu ao nosso pedido e se mostrou preocupado com a nossa cidade”, destacou.

Derrite, por sua vez, afirmou que as reivindicações do prefeito estão entre as prioridades do governo estadual. “Os problemas trazidos aqui, como perturbação de sossego da população e aumento de efetivo da Polícia Civil e Militar, são demandas que estamos tratando como prioritárias. Em breve, além da questão do IML (Instituto Médico Legal), teremos soluções e o prefeito poderá anunciar boas novas”, declarou o secretário.

A administração municipal não informou a data de retomada das operações do caminhão Tempestade.