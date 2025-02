Haddad: Motta e Alcolumbre têm disposição de contribuir com País

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumprimentou os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e classificou os parlamentares como "pessoas com disposição de contribuir com nosso País".

Em postagem na rede social, o ministro ainda aproveitou para agradecer os agora ex-presidentes Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) "pela liderança em buscar convergências que permitiram ao País avançar".

Mais cedo, Alcolumbre disse ter uma excelente relação com Haddad e defendeu a atuação do ministro. "Infelizmente temos disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e tentando desconstruir a figura de homem público que está dando o máximo de si", disse.