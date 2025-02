Motociclista sai ferido após passar sinal vermelho e bater em carro

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste sábado (1°), na Avenida Doutor José Fornari, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de um veículo, de 35 anos, estava parado na via quando uma moto, que teria avançado o sinal vermelho, colidiu com o carro.

O motociclista, um homem de 38 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Urgência para atendimento médico. Exames no IC (Instituto de Criminalística) e no IML (Instituto Médico-Legal) foram solicitados para apurar detalhes do ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de São Bernardo.