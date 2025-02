São Bernardo FC bate Inter de Limeira e garante quinta vitória no Paulista

O São Bernardo FC voltou a animar sua torcida com sua campanha no Paulistão. Fora de casa, o clube da região manteve o bom momento e venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na tarde deste sábado (1°), com gols de Rodrigo Ferreira e Rodolfo, Rafael Silva diminuiu para os mandantes. Agora, são seis partidas disputadas na competição, com cinco vitórias e apenas uma derrota.

O compromisso marcou o encontro entre dois times com pontos fortes opostos. Enquanto o Tigre tinha o segundo melhor ataque do estadual, com dez gols marcados, o time do Interior possuía a segunda melhor defesa da competição, vazada apenas quatro vezes.

O São Bernardo saiu na frente com Rodrigo Ferreira, que aproveitou um cruzamento rasteiro de Pará após boa tabela com Rodolfo pela esquerda. A bola atravessou a área sem desvio, e o lateral apareceu livre na segunda trave para completar para o gol. No fim do primeiro tempo, Rodolfo se redimiu e ampliou o placar. Em mais uma jogada de Pará, ele se esticou para desviar no canto de André Luiz, garantindo o segundo do Tigre.

No segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti após Rhuan avançar para cima de Pedro Carrete dentro da área e ser derrubado, coube ao atacante Rafael Silva deslocar Alex Alves e diminuir o placar da partida.

O time do Grande ABC lidera o Grupo D, com 15 pontos, sete acima do segundo colocado Palmeiras, que ainda joga na rodada. Já a Inter de Limeira é ameaçada pela zona de rebaixamento para a Série A-2 de 2026, com quatro, e a terceira colocação da Chave A, fora da zona de classificação ao mata-mata.

FICHA TÉCNICA (por Agência Estado)

INTER DE LIMEIRA 1 X 2 SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Felipe Albuquerque (Ruan Ribeiro), Gui Mariano, Roberto Rosa e Leocovick; Flávio, Rhuan e JP Galvão (Estevão); Albano (Lucas Buchecha), Pablo Diogo (Rafael Silva) e Alex Sandro (Carrillo). Técnico: Felipe Conceição.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Pedro Carrerete, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Emerson Santos (Kady), Romisson e Pará (Arthur Henrique); Lucas Tocantins (Guilherme Queiroz), Rodolfo (Lucas Rian) e Fabrício Daniel (Felipe Azevedo). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Rodrigo Ferreira, aos três, e Rodolfo, aos 46 minutos do primeiro tempo. Rafael Silva, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gui Mariano (Inter de Limeira). Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano e Guilherme Queiroz (São Bernardo).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 41.480,00.

PÚBLICO - 1.538 pagantes (1.902 presentes).

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).