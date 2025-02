Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casam no civil

Neste sábado, dia 1°, Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram no civil, em uma cerimônia bastante intimista, com apenas familiares e amigos mais próximos.

A noivinha optou por uma maquiagem leve e o cabelo preso em um rabo de cavalo estilizado, com bastante gel e a boca nude. Gustavo usou um smoking cinza, com um detalhe de flor branca no paletó e estava todo sorridente para a cerimônia.

O noivo se emocionou na hora de fazer seus votos, mas não deixou de sorrir e mostrar todo seu carinho pela amada em todos os momentos.