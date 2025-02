Alex Manente é reeleito líder do Cidadania

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) foi reconduzido ao posto de líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados. A confirmação ocorreu neste sábado (1º), dia em que o Congresso Nacional retomou oficialmente os trabalhos e elege a nova composição da Mesa Diretora das Casas Legislativas.

Representante do Grande ABC na Câmara, Manente destacou a responsabilidade de seguir à frente da bancada e reafirmou seu compromisso com São Bernardo, o Estado de São Paulo e o país. "Tenho uma grande responsabilidade, mais uma vez reconduzido como líder da minha bancada aqui na Câmara dos Deputados. Nós vamos continuar honrando, trazendo os principais projetos", afirmou.

O parlamentar também ressaltou seu desempenho ao longo dos mandatos e a participação em rankings de avaliação legislativa. "Tive a honra, nesses anos todos, de sempre ser apontado pelo ranking dos políticos como um dos melhores deputados aqui do Parlamento", disse.

Além de Manente, a bancada do Cidadania na Câmara conta com outros três deputados: Amom Mandel (AM), Any Ortiz (RS) e Arnaldo Jardim (SP). O partido mantém sua atuação em pautas econômicas, sociais e de transparência no Congresso Nacional.

A sessão deste sábado marca também a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara e do Senado, responsável pela condução dos trabalhos legislativos no biênio 2025-2026. Na Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) deve ser eleito presidente, enquanto no Senado, Davi Alcolumbre foi eleito pela segunda vez.