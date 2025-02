Veja quais brasileiros concorrem ao Grammy 2025 neste domingo (2)

O Grammy 2025, maior premiação da música mundial, será neste domingo, 2, em Los Angeles. A 67ª edição do prêmio será transmitida no Brasil pelo canal TNT, a partir das 22h.

Quatro brasileiros estão na disputa da estatueta este ano.

Anitta concorre na categoria pop latino com Funk Generation; é a segunda indicação da cantora ao Grammy. A primeira foi em 2023, como artista revelação. Ela disputa com Luis Fonsi, por El Viaje; Kany García, por García; Shakira, por Las Mujeres Ya No Lorran; e Kali Uchis, por Orquídeas.

Milton Nascimento concorre com o projeto Milton + Esperanza, em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding. O cantor disputa a categoria melhor álbum vocal de jazz. Foram indicados, também, Catherine Russell & Sean Mason, por My Ideal; Christie Dashiell, por Journey in Black; Kurt Elling & Sullivan Fortner, por Wildflowers Vol. 1; e Samara Joy, por A Joyful Holiday.

Em sua conta no Instagram, Milton deixou uma mensagem em vídeo para os fãs enquanto estava no avião a caminho do prêmio: "Conto com a torcida de vocês".

Outros brasileiros que concorrem ao prêmio são Hamilton de Holanda, na categoria melhor álbum de jazz latino com seu trabalho Collab, em parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. E Eliane Elias, com o disco Time and Again. A cantora, 13 vezes indicada ao Grammy, também concorre em melhor álbum de jazz latino. Ao lado deles estão Donald Vega com Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero, por As I Travel; Horacio 'El Negro' Hernandez, John Beasley & Jose Gola, por El Trio: Live in Italy; Michel Camilo & Tomatito, por Spain Forever Again; e Zaccai Curtis, por Cubop Lives!