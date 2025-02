CineMaterna exibe 'Mufasa - O Rei Leão' em sessão especial para familias

Na próxima quarta-feira (5), às 14h10, o Cinemark do Atrium Shopping, em Santo André, recebe mais uma edição do CineMaterna, sessão especial voltada para famílias com bebês de até 18 meses. O filme escolhido para a exibição é Mufasa - O Rei Leão. Crianças acima dessa faixa etária e acompanhantes também são bem-vindos, desde que a classificação indicativa do filme seja respeitada. A inscirção pode ser feita por meio do link https://cinematerna.org.br/cadastro ou clicando aqui.

O CineMaterna se diferencia por oferecer um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades dos bebês e seus responsáveis. A sala conta com trocadores equipados com fraldas e lenços umedecidos, estacionamento para carrinhos de bebê, ar-condicionado ameno, som mais baixo e iluminação suave, permitindo a circulação durante a sessão. Além disso, um tapete de EVA é disponibilizado para os bebês que já engatinham ou caminham, e voluntárias da organização estão presentes para recepcionar e auxiliar as famílias.

Após a sessão, os participantes são convidados a um bate-papo próximo ao cinema, fortalecendo a rede de apoio entre mães, pais e responsáveis que compartilham experiências sobre a parentalidade.

As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham ingresso cortesia, válido para um adulto responsável. Bebês de até dois anos não pagam entrada. Os demais ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou nos totens do cinema.

A programação dos filmes do CineMaterna é definida por meio de votação no site do projeto, onde as famílias cadastradas escolhem entre as opções disponíveis. As enquetes são abertas de quinta-feira a domingo, e o resultado é divulgado na quinta-feira anterior à sessão.