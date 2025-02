Neymar Jr. celebra retorno ao Santos: Estou vivendo um sonho e eu não quero acordar

Neymar Jr. segue tomado de felicidade após retornar ao Brasil como novo jogador do Santos, time de futebol que o descobriu. Nas redes sociais, o jogador de futebol exibiu novos registros da festa de recepção na Vila Belmiro e celebrou a sua volta ao clube alvinegro praiano.

Em uma publicação no Instagram, o craque reuniu alguns cliques em que surge no estádio de frente a uma legião de santistas e escreveu:

Estou vivendo um sonho e eu não quero acordar.

Neymar também encantou ao mostrar uma foto para lá de encantadora em que aparece posando com seus três filhos. O atleta segura Mavie e Helena no colo, enquanto Davi Lucca abraça o pai e as irmãs mais novas.