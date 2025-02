Rua Nova supera meta em Santo André e recapeia 20 km de vias em janeiro

O programa Rua Nova encerrou o primeiro mês do ano com um saldo positivo em Santo André, superando a meta inicial de recapeamento de vias. A Prefeitura previa recuperar 15 quilômetros de ruas e avenidas, mas atingiu a marca de 20 quilômetros até o início de fevereiro.

Entre os locais contemplados está a Avenida São Paulo, principal via de acesso aos bairros Parque Marajoara e Cidade São Jorge, que está recebendo modernização asfáltica em 1,2 quilômetro de extensão. Além disso, um trecho de 260 metros na alça de acesso da Avenida Santos Dumont à Avenida Firestone também passou por revitalização, melhorando a mobilidade na região.

O prefeito Gilvan Junior (PSDB) esteve nos dois endereços para acompanhar de perto as obras e celebrou junto à equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos os avanços das intervenções.

“O trabalho não para com o programa Rua Nova. Falamos que faríamos 15 quilômetros e finalizamos janeiro com 20 quilômetros, por uma cidade cada vez melhor. Investimento para melhorar a vida das pessoas”, festejou o chefe do Paço andreense, que esteve na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Na modernização da Avenida São Paulo, estão sendo investidos R$ 2,6 milhões. Um trecho da via não será recapeado neste momento devido às boas condições do asfalto. A avenida é essencial para o comércio local, serviços públicos como a Clínica da Família São Jorge e transporte público, sendo uma das rotas de ônibus municipais e intermunicipais.

Outra via de grande importância que recebeu melhorias foi a Avenida Santos Dumont, um dos principais eixos viários de Santo André. Além de atender ao transporte público, a avenida liga a cidade ao Centro e a municípios vizinhos como Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba.

O prefeito reforçou que o programa Rua Nova continuará avançando e que a meta é levar o recapeamento para todas as regiões da cidade. Entre os bairros contemplados recentemente estão Campestre, Vila Guiomar e Vila Gilda. Desde sua criação, em 2017, o programa já recuperou mais de 400 quilômetros de vias, reforçando o compromisso da administração municipal com a infraestrutura urbana.