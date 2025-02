Ribeirão Pires registra quatro deslizamentos em dois dias

A Defesa Civil de Ribeirão Pires segue mobilizada para atender as ocorrências provocadas pelas intensas chuvas que atingiram a cidade entre a madrugada de sexta-feira (31) e o sábado (1º). Durante esse período, foram registrados quatro deslizamentos de terra nos bairros Quarta Divisão, Colônia, Jardim Valentina e Vila Suíssa. Não houve vítimas nem danos a imóveis, mas quedas de muros, árvores e postes de iluminação ocorreram, causando prejuízos no acesso às residências e obstrução de vias.





As equipes da Defesa Civil, junto com as secretarias de Zeladoria Urbana e de Segurança Urbana e Mobilidade, realizaram o trabalho de sinalização das áreas afetadas, além da desobstrução das vias e remoção das árvores que caíram nos locais. Em Ouro Fino, também foi registrada a queda de uma árvore.





O prefeito Guto Volpi (PL) acompanhou o atendimento na Quarta Divisão, onde um muro de contenção cedeu devido ao peso da terra encharcada. Ele reforçou a mobilização das equipes de atendimento, destacando a vigilância contínua para atender os chamados dos moradores. “Nossas equipes estão mobilizadas 24 horas para o atendimento aos chamados dos moradores. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta de chuvas intensas até este domingo, por isso é importante que a população esteja atenta às previsões e orientações das autoridades de segurança”, afirmou o prefeito.





A recomendação para a população é permanecer em abrigos seguros durante as tempestades e evitar áreas de risco para alagamentos, deslizamentos ou quedas de árvores e fiação elétrica. Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil Municipal pelos números 199 ou 4825-1830.