Botafogo SP x Portuguesa no Paulistão: veja horário e onde assistir

Portuguesa e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (1º), às 16h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Pacaembu, em São Paulo, e pode ser acompanhada pela Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

A Portuguesa, com 2 pontos na tabela, ainda busca sua primeira vitória no torneio, tendo acumulado três derrotas contra Palmeiras, Mirassol e São Paulo, além de dois empates com Novorizontino e Ponte Preta.

Já o Botafogo-SP, com 3 pontos, também tem uma campanha irregular, com duas derrotas para Guarani e São Bernardo, além de três empates contra São Paulo, Noroeste e Água Santa. Ambos os times tentam se recuperar na competição, buscando a primeira vitória no torneio.