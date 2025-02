Inter de Limeira x São Bernardo no Paulistão: saiba horário e onde assistir

Inter de Limeira e São Bernardo se enfrentam neste sábado (1º), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir: Paulistão+ (Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV).

O Inter de Limeira soma 4 pontos na tabela, após 4 empates contra Guarani, Novorizontino e Noroeste. Vale ressaltar que a Inter de Limeira tem um jogo a menos, pois não disputou a primeira rodada devido a compromissos do São Paulo.

Já o São Bernardo, com 12 pontos, vem fazendo uma das melhores campanhas do Paulistão, com 3 vitórias (contra Água Santa, Palmeiras e Santos), 1 empate (contra Portuguesa) e 1 derrota (para o Mirassol). Está empatado em pontos com Mirassol e Corinthians.