Marcelo Lima diz que equipe emergencial está atuando em áreas de alagamento

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), se pronunciou na manhã deste sábado (1º) sobre as fortes chuvas que afetaram a cidade durante a noite e madrugada, causando pontos de alagamento em diversas regiões. "Vocês dormiram bem por causa da chuva, porque o 'barulhinho' ajuda a dormir, mas teve muitas pessoas que não dormiram", destacou, ressaltando que as equipes da Prefeitura estavam atentas ao monitoramento da situação.





Segundo o prefeito, a cidade teve alguns pontos de alagamento, principalmente nos bairros Galileia e Alvarenga, que historicamente enfrentam esse problema durante períodos de chuva intensa. "No Galileia, tivemos três ruas afetadas, e estamos prestando assistência e apoio aos moradores", explicou Marcelo Lima, enfatizando o trabalho das equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Assistência Social.





O chefe do Paço são-bernardense também falou sobre a importância de lidar com os efeitos do aquecimento global, que tem provocado mudanças climáticas rápidas e intensas. "Criamos um Centro de Emergências Climáticas para que possamos dialogar sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa preocupação acaba vindo ao gestor municipal", disse.





Ele revelou que, apesar dos transtornos causados pela chuva, não houve vítimas fatais em São Bernardo e reafirmou o compromisso de sua gestão com a solução dos problemas de alagamento, principalmente nas áreas mais afetadas. "Fico muito triste e preocupado, porque eu também passei por enchentes na infância. Sei o que é sair correndo de casa e não saber se vamos voltar e encontrar nossos pertences", contou, enfatizando que sua administração trabalhará para eliminar os pontos de enchente de forma definitiva.





Marcelo Lima também fez um apelo à colaboração da população para combater ocupações irregulares que dificultam o planejamento urbano da cidade. "Quando vê uma moradia em área invadida, isso prejudica muito o planejamento da cidade", alertou, destacando que sua gestão visa deixar um legado de infraestrutura e regularização fundiária. "Não quero ser um prefeito de passagem, quero que, ao final dos quatro anos, as pessoas que enfrentavam enchentes não enfrentem mais, e que bairros sem regularização fundiária sejam regularizados", concluiu.