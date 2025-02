Deslizamento de terra atinge trem na Grande SP

Um deslizamento de terra na saída do túnel próximo à Estação Botujuru atingiu um trem sem passageiros e causou seu descarrilamento na madrugada deste sábado (1º). O maquinista foi socorrido e encaminhado à UPA, onde recebeu atendimento e passa bem. As informações são do Diário da CPTM.

Devido ao incidente, a circulação dos trens da Linha 7-Rubi da CPTM está interrompida entre as estações Franco da Rocha e Botujuru, sem previsão de normalização. O trecho entre Caieiras e Franco da Rocha chegou a ser interditado, mas foi liberado às 8h30.

As fortes chuvas também provocaram alagamentos na região, afetando as estações Botujuru, Caieiras e Franco da Rocha. No centro de Franco da Rocha, a única forma de locomoção neste sábado é por meio de botes.

O transporte Paese foi acionado para atender os passageiros afetados, e o Expresso Turístico com destino a Jundiaí foi suspenso. Nos trechos entre Franco da Rocha e Rio Grande da Serra e entre Botujuru e Jundiaí, a circulação segue normal.